Techo ERP é um software de planejamento de recursos empresariais. Este produto atende a pequenas e médias empresas em setores como manufatura, varejo e serviços profissionais. O produto apresenta módulos para contabilidade, gerenciamento de estoque, gerenciamento de pedidos e gerenciamento de relacionamento com o cliente. Techo ERP fornece painéis baseados em funções, relatórios personalizáveis ​​e automação de fluxo de trabalho. O software possui processos de aprovação e trilhas de auditoria configuráveis. Techo ERP integra-se com aplicativos populares de terceiros, como sistemas de folha de pagamento, plataformas de comércio eletrônico e gateways de pagamento por meio de APIs. Techo ERP requer uma conexão com a Internet e um navegador da web para acessar a plataforma baseada em nuvem. O fornecedor oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, por telefone, e-mail e chat. Serviços de implementação estão disponíveis. Techo ERP atende aos padrões de conformidade regulatória.

Site: techoerp.in

