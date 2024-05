Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Epicor no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O sistema Epicor ERP é um software modular específico do setor usado para gerenciar processos de negócios em toda a empresa. O software Epicor funciona bem para gerenciamento de contabilidade e finanças, recursos humanos, clientes, cadeia de suprimentos, estoque, distribuição e gerenciamento de produção industrial. O software Epicor está disponível localmente e como ERP em nuvem SaaS (planejamento de recursos empresariais). A Epicor oferece plataformas de gerenciamento de negócios como soluções ERP específicas do setor. A Epicor Software Corporation inova para incorporar tecnologias mais recentes ao sistema ERP. Por exemplo, a Epicor usa a Internet das Coisas Industrial (IIoT) para conectar máquinas com sensores e PLCs (controladores lógicos programáveis) no chão de fábrica em seu MES avançado (software de execução de fabricação) que se integra perfeitamente ao sistema Epicor ERP (e MRP) . A Epicor fornece software omnicanal avançado, incluindo comércio eletrônico, para varejistas.

Site: epicor.com

