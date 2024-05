ACTouch Technologies faz parte do ecossistema de manufatura indiano. Projetamos nosso ERP com base em problemas encontrados na Indústria de Manufatura. Queremos ser o software ERP de fabricação baseado em nuvem número um para MPMEs na Ásia. Nosso produto auxilia Empresários e Empreendedores na gestão de suas Vendas, Compras. Produção, Garantia, Gestão de Caixa e Controles Financeiros. ACTouch, nossas soluções ERP em nuvem não necessitam de instalação e configuração de aplicativo, pois estão disponíveis pela Internet e acessíveis por PC, Laptops, Smartphones, Tablets etc. O aplicativo está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Portanto, não há tempo de inatividade, ataques de vírus ou spam, nem investimentos em hardware e software, o que economiza muito dinheiro para as MPMEs. As principais características do produto AcTouch são as seguintes. 1. Módulos principais de negócios: módulos de faturas, pagamentos, recebimentos, contabilidade e estoque 2. Controles de acesso do usuário: você pode decidir quem deve usar quais menus e controles. 3. Controles Financeiros: Princípio 4eye (Seu funcionário entra na transação e você pode aprová-la). Um controle total dos assuntos financeiros 4. Single Sign-on: Se você tiver mais de um negócio, poderá acessá-los em um único login. Não há necessidade de logins separados. 5. Painel com alertas financeiros e de estoque, relatórios de vencimento (quem deve pagar e quanto), relatórios de status dos bancos. 6. Modelos personalizados para cada Fornecedor ou Cliente (Você escolhe quais modelos para quem) 7. Acompanhamento de estoque em nível de lote. 8. Transações e faturas em várias moedas 9. Acesso em celulares e tablets (novo recurso será lançado em breve) 10. Compatível com GST indiano.

Site: actouch.com

