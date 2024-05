Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

ERPNext é um software integrado de planejamento de recursos empresariais (ERP) gratuito e de código aberto desenvolvido pela empresa de software indiana Frappe Technologies Pvt. Ltd. Ele é construído no sistema de banco de dados MariaDB usando Frappe, uma estrutura de servidor baseada em Python. ERPNext é um software ERP genérico utilizado por fabricantes, distribuidores e empresas de serviços. Inclui módulos como contabilidade, CRM, vendas, compras, site, e-commerce, ponto de venda, manufatura, armazém, gerenciamento de projetos, estoque e serviços. Além disso, possui módulos específicos de domínio, como escolas, saúde, agricultura e organizações sem fins lucrativos. ERPNext é uma alternativa ao NetSuite e QAD, e semelhante em função ao Odoo (anteriormente OpenERP), Tryton e Openbravo. O ERPNext foi incluído na lista ERP FrontRunners do Gartner como Pacesetters.

Site: erpnext.com

