Fulfill é o único ERP projetado para comércio eletrônico e comerciantes atacadistas. Com o aumento do comércio multicanal, a Fulfill foi construída com a simples ideia de que as operações comerciais precisam ser simplificadas para oferecer experiências de varejo incríveis. O Fulfill permite que as empresas transformem suas operações de back office em um acelerador de crescimento, integrando gerenciamento de pedidos, gerenciamento de estoques, gerenciamento de armazéns, compras, atacado, manufatura, finanças e atendimento ao cliente; tudo em uma solução perfeita.

Site: fulfil.io

