Shipedge é uma solução modular e escalonável para automatizar operações complexas de comércio eletrônico. O Shipedge é totalmente baseado na web e seus principais módulos são Sistemas de Gerenciamento de Pedidos e Gerenciamento de Armazéns para automatizar as operações de comércio eletrônico. Ajudamos as empresas a criar um atendimento de pedidos eficiente, gerenciando um ou vários armazéns (redes de atendimento). Outros módulos incluem devoluções e trocas, remessa multitransportadora, gerenciamento de suprimentos, integrações multicanais, roteamento de pedidos, faturamento 3PL, aplicativos WMS móveis e muito mais. A solução de gerenciamento de pedidos (OMS) da Shipedge conecta todas as fontes de estoque possíveis a muitos canais de venda online. A Shipedge encaminha os pedidos para o melhor local de estoque, decidindo entre envio ou retirada na loja, centros de atendimento ou armazéns parceiros, incluindo o gerenciamento de transferências cross dock entre seus centros de distribuição. Outros módulos incluem Gestão de Fornecedores, Previsão de Estoque. Shipedge reduz o estoque e os custos de envio, ao mesmo tempo que melhora a experiência do cliente. O abrangente sistema de gerenciamento de armazém (WMS) da Shipedge foi projetado para centros de atendimento de comércio eletrônico que executam operações multilocatários. Inclui tecnologia de código de barras, aplicativos móveis para smartphones, gerenciamento de projetos, algoritmos de embalagem, devoluções e trocas abrangentes, loja de taxas de envio, controle de lote/número de série/validade e muito mais. Shipedge usa tecnologias web e sem fio de ponta para agilizar e simplificar as operações, eliminando erros, otimizando a utilização do espaço e reduzindo custos de mão de obra. Shipedge é a solução OMS e WMS mais abrangente para simplificar e automatizar operações complexas de comércio eletrônico.

Site: shipedge.com

