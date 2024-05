Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Blastramp no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Blastramp HQ é uma ferramenta de negócios simples que cura as dores de cabeça de gerenciamento de estoque de uma marca e conecta todos os canais de comércio eletrônico e vendas no atacado em um hub centralizado. Integre, otimize e dimensione sua marca perfeitamente a um custo que deixa orçamento em seu banco para outras necessidades. Venha se exercitar no Blastramp HQ antes de tomar qualquer decisão sobre seu pedido omnicanal e solução de gerenciamento de estoque. Estamos comprometidos com um salto gigante para a marca! RECURSOS PRINCIPAIS - Construído para marcas pequenas, mas em crescimento, com vários canais de vendas - Recursos robustos de gerenciamento de estoque e pedidos - O hub centralizado gerencia todo o ciclo de vida, desde o pedido de compra da fábrica até o gerenciamento de devoluções. - Os recursos de CRM centrados em pedidos consolidam as comunicações entre funcionários da marca, fornecedores, representantes de vendas, 3PL/armazém e clientes. - Estrutura de preços simples (sem taxas ocultas) INTEGRAÇÕES: ERPs - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) INTEGRAÇÕES: ECOMMERCE & WHOLESALE - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - INTEGRAÇÕES Joor: CONTABILIDADE E POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop INTEGRAÇÕES: ENVIO E CUMPRIMENTO - ShipStation - 2Ship INTEGRAÇÕES: PARCEIROS 3PL - Logiwa - AMS Fulfillment - NRI Fulfillment - Verde Fulfillment

Site: blastramp.com

