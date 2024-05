Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

As empresas de software não entendem o seu negócio. De um grupo você obtém uma solução rígida que requer implementação cara e demorada. Do outro você obtém uma mistura de aplicativos desconectados. Sentimos sua dor. Appward oferece um conjunto inteligente de mais de 80 aplicativos em um espaço de trabalho privado extremamente rápido que ajuda você a gerenciar e melhorar todas as funções da sua organização, incluindo gerenciamento de projetos, CRM, gerenciamento de funcionários, operações, qualidade, fabricação e cadeia de suprimentos.

