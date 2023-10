O Microsoft Kaizala é um aplicativo e serviço móvel projetado para comunicações em grandes grupos e gerenciamento de trabalho. O Kaizala facilita a conexão e a coordenação do trabalho com toda a sua cadeia de valor, incluindo funcionários de campo, fornecedores, parceiros e clientes onde quer que estejam. Com o Kaizala, você atribui e rastreia tarefas ou coleta dados com eficiência com indivíduos ou grandes grupos – mesmo que eles não estejam dentro da sua organização.

Site: microsoft.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Microsoft Kaizala. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.