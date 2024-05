Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de QAD no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A QAD é fornecedora líder de soluções de fabricação e cadeia de suprimentos de próxima geração na nuvem. Para ter sucesso num mundo turbulento, que enfrenta interrupções no fornecimento e flutuações na procura, os fabricantes e as cadeias de abastecimento devem responder rapidamente às mudanças e otimizar perfeitamente a agilidade, a eficiência e a resiliência para um atendimento ao cliente eficaz. A QAD fornece Aplicativos Adaptáveis ​​para viabilizar essas Empresas Adaptáveis. Fundada em Santa Bárbara, Califórnia, a QAD tem clientes em 84 países ao redor do mundo. Milhares de empresas implantaram soluções empresariais QAD, incluindo planejamento de recursos empresariais (ERP), comércio digital (DC), gestão de relacionamento com fornecedores (SRM), planejamento digital da cadeia de suprimentos (DSCP), comércio global e execução de transporte (GTTE), sistema de gestão de qualidade empresarial (EQMS), força de trabalho conectada e inteligência de processos.

qad.com

