Zoom é um programa de software de videotelefonia desenvolvido pela Zoom Video Communications. A versão gratuita oferece um serviço de videochamada que permite até 100 dispositivos ao mesmo tempo, com restrição de tempo de 40 minutos para contas gratuitas com reuniões de três ou mais participantes. Os usuários têm a opção de fazer upgrade assinando um de seus planos, sendo que o maior permite até 1.000 pessoas simultaneamente, sem restrição de horário. Durante a pandemia de COVID-19, houve um grande aumento no uso do Zoom e produtos similares para trabalho remoto, educação a distância e relações sociais online.

Site: zoom.us

