Big Mailer

Plataforma de marketing por e-mail acessível - em massa + gotejamento + transacional - grátis até 1.000 contatos BigMailer suporta todos os principais tipos de campanha de e-mail - em massa, automação, gotejamento, respostas automáticas, rss para e-mail e transacional - e permite que remetentes de alto volume consolidem todos os seus e-mails atividades em uma única plataforma. O gerenciamento de marca integrado permite fluxos de trabalho otimizados para agências, grandes equipes, empresas com vários produtos e fabricantes com vários projetos. Convide usuários ou clientes ilimitados com nível de permissão apropriado e altere o acesso a qualquer momento. Opção de etiqueta em branco disponível em planos de agência e empresariais. Rejeições, cancelamentos de assinatura e reclamações são tratadas automaticamente. Opção de autoatendimento para exportar ou excluir listas a qualquer momento, sem precisar entrar em contato com o suporte. Opções flexíveis para gerenciamento de modelos de e-mail - crie belos modelos otimizados para dispositivos móveis com nosso editor de arrastar e soltar ou use nosso editor clássico para gerenciar seus modelos de marca existentes e editá-los como rich text ou código. Hospede imagens ilimitadas para uso em seus modelos. Compartilhe modelos selecionados entre marcas. Todas as contas começam no nível gratuito, sem necessidade de CC.

