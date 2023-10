Help Scout é uma empresa remota global que fornece software de help desk e está sediada em Boston, Massachusetts. A empresa fornece uma plataforma de suporte ao cliente baseada em e-mail, uma ferramenta de base de conhecimento e um widget de pesquisa/contato incorporável para profissionais de atendimento ao cliente. O principal produto do Help Scout (também chamado de Help Scout) é um suporte técnico SaaS (software como serviço) baseado na web, compatível com HIPAA. Fundada em 2011, a empresa atende mais de 10.000 clientes em mais de 140 países, incluindo Buffer, Basecamp, Trello, Reddit e AngelList. Além da localização em Boston, a empresa possui uma força de trabalho remota com mais de 100 funcionários que vivem em mais de 80 cidades ao redor do mundo.

Site: secure.helpscout.net

