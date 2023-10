PLATAFORMA DE CRM que irá entusiasmar seus clientes e melhorar o desempenho da empresa. Com o Atollon, você obtém uma plataforma que automatiza e conecta todos os processos relacionados ao cliente - da aquisição ao atendimento do pedido, da prestação do serviço ao faturamento. Em vez de 10 aplicativos separados, você precisará apenas de um, o que melhorará o desempenho geral da sua empresa. Com o Atollon, as empresas aumentarão a sua produtividade em média 15% após apenas três meses de implementação. É uma ferramenta ideal principalmente para pequenas e médias empresas das áreas de serviços e vendas.

Site: my.atollon.com

