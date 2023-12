Trabalhe mais e de maneira mais inteligente com Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 anos como fornecedor pioneiro e líder de valor em software como serviço de CRM em nuvem e automação de vendas. Banco de dados de clientes Gerenciamento de pipeline de vendas Leads, contatos, contas, oportunidades, campanhas, cotações Alertas em tempo real Scripts de vendas Outlook para CRM e GMail para CRM Pontuação de leads, contas e oportunidades Campanhas de gotejamento Fluxo de trabalho Relatórios, análises e painéis personalizáveis ​​Formulários da Web personalizáveis ​​Pesquisas Vendas móveis Aplicativos para API iOS e Android e integrações com Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe e muito mais. Tornamos as vendas melhores, com soluções em nuvem para vendas fáceis de usar, mas totalmente personalizáveis, de apontar e clicar, que mantêm você atualizado com informações do cliente em tempo real. Você obtém um sistema construído para você. Configuramos o CRM, implementamos e treinamos usuários com nossos serviços profissionais internos. Também construímos customizações e integrações para você. Novos aplicativos móveis para iOS e Android. Crie contatos e salve e-mails em seus Contatos, a partir da sua conta de e-mail, com os novos plug-ins de e-mail para Microsoft 365 Outlook e Gmail. Unificamos todas as suas vendas, marketing, atendimento ao cliente, cotação em dinheiro, tudo em uma plataforma fácil que é pré-integrada e totalmente personalizável por usuários empresariais, sem código e com facilidade de apontar e clicar. Perfeito para pequenas e médias empresas e também para grandes empresas.

