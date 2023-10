Hospedamos calendários para escolas. - Como administração escolar você pode editar calendários no navegador, no Outlook, Thunderbird ou no Android e iOS. - Todos os professores, alunos e pais podem visualizar o calendário online ou com Outlook, Thunderbird ou no Android 1 e iOS. - Para uma visão geral, você pode visualizar o calendário anual e imprimi-lo diretamente do navegador. - Você pode incorporar seus calendários em um design personalizado na página inicial da sua escola. Recomendamos homepage.schule

