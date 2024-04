Cirrus Insight é um plugin para Gmail e Outlook para vendedores. Fundada em 2011, a plataforma de capacitação de vendas Cirrus Insight para Gmail e Outlook oferece uma plataforma completa de produtividade de vendas com integração de classe mundial com Salesforce. Entendemos. Você trabalha em sua caixa de entrada para se conectar com os clientes. Você precisa de todas as ferramentas para fechar um negócio em um só lugar. Conecte-se com leads, configure campanhas de aquecimento, agende reuniões e rastreie anexos, tudo na sua caixa de entrada. Com nossa integração com o Salesforce, você não precisa mais sair da sua caixa de entrada para registrar informações no Salesforce. Ninguém gosta de trabalho intenso. Agora você pode ver e atualizar o Salesforce enquanto trabalha. Independentemente de qual cliente de e-mail você usa, você pode sincronizar automaticamente e-mails e compromissos com o Salesforce, rastrear aberturas de e-mail, definir lembretes de acompanhamento, criar e atualizar registros do Salesforce como leads, contatos e oportunidades, agendar chamadas de vendas e muito mais.

