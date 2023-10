Mixpanel é uma empresa de serviços de análise de negócios. Ele rastreia as interações do usuário com aplicativos da web e móveis e fornece ferramentas para comunicação direcionada com eles. Seu conjunto de ferramentas contém testes A/B no aplicativo e formulários de pesquisa de usuários. Os dados coletados são usados ​​para criar relatórios personalizados e medir o envolvimento e a retenção do usuário. Mixpanel funciona com aplicações web, em particular SaaS, mas também suporta aplicações móveis.

Site: mixpanel.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Mixpanel. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.