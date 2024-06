A premiada plataforma Cyara CX Assurance ajuda as empresas a acelerar o desenvolvimento da experiência do cliente, aumentar a qualidade em todos os canais digitais e de voz e garantir a jornada do cliente de ponta a ponta. A Plataforma Cyara suporta todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software para a experiência do cliente, desde o design até testes funcionais e de regressão, testes de aceitação do usuário, testes de carga e monitoramento de produção. Testamos a partir da perspectiva do cliente, garantindo que você identifique problemas que impactam a experiência do cliente em todo o complexo conjunto de tecnologia usado para oferecer essa experiência. www.cyara.com Benefícios da plataforma CX Assurance Plataforma única Lide com toda a gama de necessidades de desenvolvimento e garantia CX, desde o projeto até o monitoramento. Execute design CX, descoberta CX, testes de regressão funcional, testes de desempenho, monitoramento e solução de problemas. Trabalhe em um ambiente colaborativo que captura projetos e testes, permitindo que todos os membros da equipe compartilhem e reutilizem scripts e dados entre funções. Produtividade Máxima Maximize a produtividade com automação total. Descubra automaticamente o CX existente, crie e mantenha scripts de teste automaticamente, execute a criação de scripts de teste fáceis de usar, reutilize scripts de teste em tipos de teste e reutilize dados de teste em casos de teste e campanhas. Cyara usa Robotic Process Automation (RPA) como bots para gerar automaticamente milhares de interações com clientes para simular o contato real com o cliente. Mais abrangente Dê suporte às mais amplas necessidades de garantia CX, garantindo jornadas omnicanal completas do cliente, desde o autoatendimento até o serviço assistido por agente e o desktop do agente. Teste a mais ampla variedade de canais digitais e de voz, incluindo IVR, chat, SMS, e-mail e outros. Permite Agile e DevOps Acelere o desenvolvimento e melhore a qualidade habilitando práticas Agile e DevOps. Mude para a esquerda gerando casos de teste desde a fase de design. Promova a colaboração por meio de visualização e habilitação de recursos projetados para diferentes equipes.

Site: cyara.com

