Krunker FRVR

Krunker.io to pikselowana gra internetowa dla wielu graczy w 3D, w której musisz walczyć z przeciwnikami za pomocą różnych broni. Grasz w tę grę jako strzelankę pierwszoosobową (FPS) i możesz dołączyć do wielu trybów gry: Bądź królem wzgórza w trybie darmowym dla wszystkich lub współpracuj z członkami drużyny, aby wygrać w drużynowym deathmatchu. Oprócz tych trybów gry możesz także dołączyć do niestandardowych trybów gry. Wybieraj spośród różnych klas, na przykład agenta, biegacza, myśliwego i innych. Każda klasa ma inny wygląd i broń. Broń może obejmować karabiny szturmowe, snajperki, strzelby, pistolety, a nawet wyrzutnie rakiet! W Kurnker.io możesz grać na mapach domyślnych, ale także na mapach stworzonych przez społeczność. Krunker.io charakteryzuje się szybkim tempem i klimatem podobnym do Counter-Strike'a. Śledź swój stosunek K/D, zwycięstwa, wyniki i pokaż, jak bardzo jesteś konkurencyjny. Rzuć wyzwanie znajomym na Poki, aby pobić swoje wyniki. Możesz grać w Krunker.io na komputerze, tablecie i telefonie komórkowym bez konieczności pobierania.

Strona internetowa: krunker.io

