Paint Strike to zręcznościowa strzelanka stworzona przez Mosu Games. Użyj pistoletu do malowania i strzelaj w teren, aby pomalować go jak najwięcej w kolorze farby swojej drużyny! Możesz także strzelać do wrogów, aby wyeliminować ich na kilka sekund! Czy uda Ci się wygrać wszystkie swoje gry? Ruch - WASDShoot - Kliknięcie myszkąPaint Strike został stworzony przez Mosu Games. Możesz grać w Paint Strike w przeglądarce lub na telefonie komórkowym bez instalowania lub pobierania czegokolwiek za darmo na Poki.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Paint Strike. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.