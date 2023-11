Run and Gun od Mad Pixel Ltd. to nowoczesna wersja klasycznej strzelanki opartej na poziomach. Twoja misja jest prosta: pokonaj wrogów, aby dotrzeć do wielkiego bossa i przejść do następnego poziomu! Pamiętaj, aby pracować nad swoim celem, ponieważ za każdy strzał w głowę zarobisz więcej, co pozwoli ci zbierać monety, aby ulepszyć zbroję i broń. Jeśli jednak spudłujesz, Twoja przygoda z bieganiem i bronią może się zakończyć! Zagraj w Run and Gun na Poki w przeglądarce i poznaj tę ekscytującą grę zręcznościową o strzelaniu! Sterownica: Mysz/spacja – strzelaj O twórcy: Run and Gun zostało stworzone przez Mad Pixel Ltd. Są oni także twórcami Mad GunZ.

Strona internetowa: poki.com

