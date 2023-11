Funny Shooter 2 to gra 3D FPS (strzelanka pierwszoosobowa), w której strzelasz do przerażających i śmiesznie wyglądających wrogów, korzystając z szerokiej gamy broni ze swojego arsenału. Wrogowie będą pojawiać się etapami i prawie każdy poziom wprowadza coś nowego i ekscytującego, niezależnie od tego, czy jest to nowy wróg, boss, ulepszenia czy broń. Masz dostęp do wszelkiego rodzaju szalonych broni, karabinów, gier RPG, granatników, pistoletów, bazooek, snajperów, strzelb, a nawet skórek, aby je dostosować! Pamiętaj o ukończeniu osiągnięć i wyzwań, aby zdobyć dodatkowe monety, które ułatwią Ci postęp. Nie zapomnij ulepszyć swoich umiejętności, takich jak zdrowie, magnes na monety i wpływ granatu. Zagraj już teraz w Funny Shooter 2 i pokaż nam, że możesz pokonać każdego bossa w grze! Funny Shooter 2 został stworzony przez GoGoMan. Graj w inne ich gry akcji na Poki: Huggy Wuggy Shooter, Neon Flytron: Cyberpunk RacerFunny Shooter 2 jest darmowy do grania na Poki. W Funny Shooter 2 można grać na komputerze.

Strona internetowa: poki.com

