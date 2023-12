Blockpost Legacy to sześcienna strzelanka 3D dla wielu graczy z różnymi trybami gry i mnóstwem broni. Poczuj dreszczyk emocji podczas strzelaniny w czasie rzeczywistym przeciwko prawdziwym graczom online w zabawnych grach, takich jak Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only i Team Deathmatch. Co więcej, możesz nawet grać w zabawne tryby, takie jak Infekcja (Zombie) i Bitwa na łopaty. Sprawdź menu zadań, aby ukończyć zadania i zdobyć więcej doświadczenia i ulepszeń. W tej pełnej akcji grze z bronią im więcej rozegrasz meczów, tym wyższy poziom osiągniesz i staniesz się lepszy! Będziesz mógł personalizować swoją postać, otwierać skrzynki, odblokowywać unikalne skórki i ulepszać swój istniejący arsenał w miarę zdobywania kolejnych poziomów. Odkryj pełny arsenał składający się z różnej broni białej, pistoletów maszynowych, strzelb, materiałów wybuchowych, karabinów automatycznych i półautomatycznych, snajperów i wielu innych. Nie zapomnij zaprosić znajomych do swojej drużyny i pomnożyć swoją moc! Ruch - WASD lub klawisze strzałek Strzał - Lewy przycisk myszy Cel - Prawy przycisk myszy Skok - Spacja Przełączaj broń - Klawisze numeryczne Blockpost został stworzony przez Skullcap Studios. Zagraj w ich inną grę na Poki: Blockpost. Możesz grać w Blockpost Legacy za darmo na Poki. W Blockpost Legacy możesz grać na swoim komputerze.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Blockpost Legacy. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.