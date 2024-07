Stick Veterans to sieciowa strzelanka akcji, w której toczysz szybkie pojedynki na śmierć i życie, wcielając się w figurki z patyczków. Przeżyj akcję w czasie rzeczywistym polegającą na strzelaniu i fragowaniu prawdziwych graczy w chaotycznych bitwach na ogromnej kolekcji map 3D i 2D stworzonych przez niesamowitą społeczność graczy. Poznaj ekscytujące tryby gry, takie jak Free-for-all, Team Deathmatch i Capture the Flag. Graj w 2D lub 3D, twórz własne mapy, odkrywaj konfigurowalne zasady gry, ćwicz przeciwko botom i odkryj wiele innych niespodzianek w tej ekscytującej strzelance 3D! Czy masz wystarczające doświadczenie, aby zostać ostatnim weteranem kija? Ruszaj się – WASD lub klawisze strzałek Strzał – Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Zmień broń – Klawisze numeryczne lub kółko myszy Zmień POV – Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Odrodzenie – Kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub spacja Rzuć granat – FPauza – ESCS Tablica wyników – Tablica wyników TAB Stick Veterans is stworzony przez Junkbytes. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

