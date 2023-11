Dinogen Online to szybka strzelanka 2D dla wielu graczy z widokiem z góry, z mnóstwem broni, trybów gry i map. Graj jako człowiek lub dinozaur w trybach gry opartych na celach. Odblokuj nową broń, dinozaury, sprzęt, przedmioty i nie tylko, zdobywając XP w grze. Gry oparte na celach: Graj jako człowiek lub dinozaur w trybach gry opartych na celach, takich jak Team Deathmatch, Capture the Flag lub Destruction. Endless Survival: Zagraj w jeden z wielu trybów przetrwania, aby walczyć z niekończącymi się falami wrogów, począwszy od jednostek milicji, dinozaurów, helikopterów i nie tylko. Edytor scenariuszy: Twórz własne mapy i misje za pomocą dołączonego edytora scenariuszy. Edytor to potężne narzędzie, które pozwala na wprowadzanie prostych zmian w istniejących mapach lub złożonych, zupełnie nowych misji za pomocą zintegrowanego systemu wyzwalania. Wszystkie scenariusze stworzone za pomocą edytora są natychmiast dostępne w trybie dla wielu graczy, dzięki czemu możesz grać w swoje dzieła ze znajomymi online.

Strona internetowa: dinogenonline.com

