Wild Bullets to zręcznościowa gra akcji, w której jesteś miejskim szeryfem, którego zadaniem jest wyśledzenie i pokonanie czterech demonicznych bossów i ich sługusów, zanim cała ludzkość zostanie zniewolona. Uratuj swoje piękne zachodnie miasto przed bandą demonów, którzy zamieniają jego mieszkańców w marionetki kontrolowane przez umysły! Znajdź i ograb skrzynie w poszukiwaniu nowych, potężnych rodzajów amunicji. Następnie zbieraj monety, aby odblokować nowe postacie lub wydawaj je na ulepszenia. Wybieraj dzikie karty, które zapewniają dodatkowe zdolności, pokonuj wielu wrogów i kombinacje łańcuchowe, aby otworzyć portal do Krainy Demonów! To przygoda typu strzelanka, której nie chcesz przegapić! Ruch – klawisze WASD Strzał – KPunch – LWild Bullets został stworzony przez BUN GUN. Sprawdź inne ich gry na Poki: Hoppenhelm i Dodge Blast

Strona internetowa: poki.com

