Spójrz, twój łup! to gra karciana, która łączy w sobie elementy dungeon crawlera i RPG. Rozpoczniesz z kartą swojego bohatera, która wskazuje jego moce ataku i obrony. Skupiając się wokół Twojej karty, otrzymasz także talię, która losowo losuje Twoje spotkania w tajemniczym lochu pełnym magii, doświadczenia, nagród i niebezpieczeństw. Wszystko, co musisz zrobić, to przesunąć swoją kartę bohatera w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Bez względu na to, przez jaką kartę przejdzie twój bohater, wejdzie z nią w interakcję lub będzie z nią walczył. Zwracaj uwagę na swoje punkty życia, żeby nie zginąć od jednego z mocniejszych bossów w grze. Przemierzaj lochy, odblokowuj skrzynie, pij eliksir, zbieraj monety, rzucaj kule ognia, unikaj trujących i kolczastych pułapek, pokonuj bossów. Z każdym pokonanym bossem masz szansę ulepszyć swojego bohatera, gdy staniesz się silniejszy. Śmiało, rozpocznij eksplorację niebezpiecznych lochów i zostań najlepszym mistrzem lochów w grze Look, Your Loot! Move - WASD lub klawisze strzałek (przesuń palcem po ekranie dotykowym). Masz 11 bohaterów z różnymi taktykami, aby zdobyć jak najwięcej łupów. Są to Rycerz, Mag, Paladyn, Złodziej, Ruiner, Mroczny Druid, Sir Lancelot, Berserker, Zabójca, Doktor Plagi i Łucznik. Spójrz, twój łup! jest tworzony przez Dragoshę. Zagraj w inną trójwymiarową grę RPG akcji na Poki: Foggy Fox. Możesz zagrać w Look, Your Loot! za darmo na Poki.Look, Your Loot! można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

