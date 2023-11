War Lands to pełna akcji gra RPG z proceduralnie generowanymi lochami i wrogami. Zaczynasz jako wojownik, który może specjalizować się w dowolnym drzewie umiejętności, niezależnie od tego, czy jest to miecz i tarcza, czy zdolności magiczne. Zmierzysz się z hordami szkieletów, czarodziejów, trolli i wielu innych wrogów, którzy upuszczą nowe przedmioty i broń. Pamiętaj, aby zniszczyć obiekty otoczenia, aby znaleźć cenne łupy, ponieważ pomogą ci one ulepszyć twój ekwipunek i zaklęcia. Każda rozgrywka będzie inna, gdy grasz w War Lands. Przygotuj się i przygotuj na tę wyjątkową przygodę fantasy! Ruch – WASD lub klawisze strzałek Atak – Lewy przycisk myszy Kreska – Spacja Menu postaci – C Ekwipunek – B Pauza – PWar Lands zostało stworzone przez Titan Games Studio. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji War Lands. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.