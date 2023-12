Dungeons & Dress-Ups to wyjątkowa gra w ubieranki, która zawiera elementy gier fabularnych fantasy. Ta gra przeniesie Cię w magiczny świat pełen cudów i piękna, w którym możesz być, kimkolwiek chcesz! Czy chcesz być legendarnym wojownikiem wywodzącym się z rodowej linii najemników? Czy chcesz być psotną rzucającą zaklęcia księżniczką odległego królestwa? Czy chcesz być różowowłosym orkiem, który używa łuków i strzał? A może po prostu chcesz być bezimiennym elfem-bohaterem z ciekawym wyczuciem stylu na czasy średniowiecza? Możesz być nimi wszystkimi w Dungeons & Dress-Ups! Wszystko, co musisz zrobić, to stworzyć swojego bohatera i użyć panelu w grze, aby dostosować wszystkie aspekty swojej postaci, począwszy od skóry, włosów, rysów twarzy, ubrań, broni i tła! Gdy będziesz zadowolony ze swojego dzieła, dotknij przycisku po lewej stronie, aby zapisać je na swoim urządzeniu. Śmiało, pokaż nam, jak bardzo jesteś kreatywny – czy jesteś gotowy, aby wybrać własną przygodę i stworzyć idealny zespół bohaterów do swoich ekscytujących historii? Kliknij lub dotknij przedmiotu/koloru, aby go założyć lub zdjąć. Naciśnij lewy górny przycisk, aby losowo wybrać swoją postać. Naciśnij poniższy przycisk, aby zapisać swoje dzieło. Dungeons & Dress-ups zostało opracowane przez ARF Games w 2022 roku. Mają zabawnie wciągającą bijatykę na Poki: Bearsus. Możesz grać w Dungeons & Dress-ups za darmo na Poki.Dungeons & Dress-up- ups można odtwarzać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

