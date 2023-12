Dungeon Dash to strzelanka akcji, w której zagłębiasz się w Dungeon; miejsce pełne potworów i ukrytych niebezpieczeństw, ale także pełne skarbów! W tej grze masz dwie supermoce. Pierwszym z nich jest spowolnienie czasu, co znacznie ułatwia rozprawienie się z naprawdę szybkimi przeciwnikami. Inną supermocą jest szybki doskok. Za pomocą kreski możesz strzelać z jednego końca pokoju na drugi! Jest to nie tylko bardzo przydatne do unikania kul, ale doskoczenie do wrogów powoduje również duże obrażenia. To sprawia, że ​​jest to również bardzo dobra broń. Uzbrojony w swoje moce i ulubioną broń, będziesz musiał atakować pokój za pomieszczeniem pełnym wrogów. Będziesz musiał pokonać ich wszystkich, zanim będziesz mógł kontynuować. Bądź jednak szybki! Jeśli nie strzelisz wystarczająco szybko do wrogów w pomieszczeniu, dach się zawali i gra się zakończy. Czy potrafisz pokonać bossów Dash Dungeon i znaleźć skarb?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Dungeon Dash. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.