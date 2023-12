Duke Dashington Remastered to gra platformowa, w której jesteś poszukiwaczem skarbów szybko uciekającym z walących się lochów i zamków. Na każdym poziomie masz 10 sekund na ucieczkę, zanim cały pokój się zawali. Zbadaj więc szybko otoczenie, określ właściwą ścieżkę wyjścia i pędź ku wolności! Istnieje 5 różnych lochów i aż 150 poziomów wypełnionych kreatywnymi przeszkodami do rozwiązania. Zremasterowana wersja dodaje zupełnie nowy loch o nazwie Crystal Cavern, który nie był zawarty w oryginalnej grze. Pokaż nam, czy masz to, czego potrzeba, aby zostać najsłynniejszym poszukiwaczem skarbów na świecie! Hej, na co czekasz?! IŚĆ! 10… 9… 8…Dash – WASD lub klawisze strzałek. Duke Dashington Remastered został stworzony przez Adventure Island. Graj w inne ich gry na Poki: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons i Total Party Kill! Możesz grać w Duke Dashington Remastered za darmo na Poki. W Duke Dashington Remastered można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety .

