Big Tower Tiny Square to platformowa gra logiczna, w której jesteś kwadratową postacią znajdującą się na ekscytującej, wielopoziomowej platformie pełnej niebezpiecznych pułapek i przeszkód. W tej grze nie ratujesz księżniczki, ratujesz tylko swojego ulubionego ananasa! Unikaj kul, skacz do dołów z lawą, odblokowuj punkty kontrolne i wskakuj po ścianach na niebezpieczną Wielką Wieżę w tej przygodzie, która wymaga szybkiego refleksu i dużej precyzji. Zainspirowany grami zręcznościowymi na jednym ekranie, Big Tower Tiny Square obiecuje zapewnić niezapomniane wrażenia, jeśli będziesz cierpliwy. Czy jesteś gotowy do skoku… dużo? Ruch – A/D lub klawisze strzałek w lewo/prawo Skok – spacja lub strzałka w górę Uruchom ponownie – YBig Tower Tiny Square został stworzony przez EO Interactive. Zagraj w inną grę zręcznościową tej firmy na Poki: Big NEON Tower VS Tiny Square. Na Poki możesz grać w Big Tower Tiny Square za darmo. W Big Tower Tiny Square możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

