Big NEON Tower VS Tiny Square to platformowa gra logiczna, w której przemierzasz ekscytującą, wielopoziomową platformę wypełnioną przeszkodami. Twój najlepszy przyjaciel Pineapple został skradziony przez Big Square i zabrany na szczyt wielkiej wieży pełnej śmiertelnych pułapek. Wchodząc na tę wieżę, znajdziesz śmiercionośne wieżyczki z czujnikami, śmiercionośne skoki z laserem, kałuże lawy i wiele więcej. Pamiętaj, aby zatrzymać się przy każdym punkcie kontrolnym, aby nie stracić dużo postępu, gdy natkniesz się na jedną ze starannie rozmieszczonych pułapek. Czy możesz go znaleźć na tym jednym gigantycznym poziomie podzielonym na duże sekcje z jednym ekranem? Ciesz się estetyką lat 90. dzięki relaksującej ścieżce dźwiękowej! Ruch – A/D lub klawisze strzałek w lewo/prawo Skok – spacja lub strzałka w górę Uruchom ponownie – YDuża NEON Tower VS Tiny Square została stworzona przez EO Interactive. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Big NEON Tower VS Tiny Square za darmo na Poki. Tak! To jest oryginalna gra, ale w uproszczonej wersji tylko na Poki!Big NEON Tower VS Tiny Square można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Big NEON Tower VS Tiny Square. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.