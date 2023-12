Sniper vs Dinosaurs to strzelanka 3D, w której możesz strzelać do dinozaurów za pomocą karabinu snajperskiego. Przeżyj zabawę w skradaniu się na dach i eliminowaniu gigantycznych potworów krążących po mapie. Możesz także biegać i zbierać przedmioty, które możesz wydać na ulepszenie rozgrywki, ulepszenie broni i zatrudnienie nowych Ślicznotek. Być może znasz Cuties z innych gier, takich jak Cute Army lub A Cat Story. Strzel w kapelusz każdego dinozaura, aby go strącić i udowodnić, że masz najlepszy cel! Koniecznie zbadaj każdy obszar w Dino Parku, Dziwnych Jaskiniach i Wielkim Mieście. Czy jesteś gotowy na najbardziej wyjątkową grę snajperską? Te dinozaury nie są! Celuj za pomocą kursora i naciśnij lewy przycisk myszy, aby strzelać. Zoom - Prawy przycisk myszy Skok - Spacja (naciśnij dwukrotnie, aby wykonać podwójny skok) Sniper vs Dinosaurs stworzyła firma Cute Army. Zagraj w inne ich urocze gry na Poki: A Cat Story i Cute-army. Możesz grać w Sniper vs Dinosaurs za darmo na Poki. W Sniper vs Dinosaurs można grać na swoim komputerze.

Strona internetowa: poki.com

