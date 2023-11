Stickman Army: The Defenders to fajna strategiczna gra typu stickman. Podejmuj decyzje, gdzie chcesz umieścić swoją armię, aby móc odeprzeć armię wroga i chronić Biały Dom za wszelką cenę! Możesz rozmieścić strzelców w różnych pozycjach, aby wyeliminować wroga, ale możesz także poprosić o wsparcie powietrzne, aby zdobyć dodatkowe zapasy. Stickman Army: The Defenders to gra bitewna HTML5, w którą możesz grać za darmo na Poki w przeglądarce. Sterowanie: Użyj myszki, aby poruszać się po grze O twórcy: Stickman Army: The Defenders został stworzony przez Playtouch. Są także twórcami innych gier Stickman Army i Stickman Fighter.

Strona internetowa: poki.com

