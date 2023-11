Odeprzyj armię wroga ze szczytu swojej wieży, aby przechodzić z poziomu na poziom. Musisz ulepszyć swoją broń i wzmocnić swoją wieżę, aby odeprzeć wrogów i zabić ich, zanim oni zabiją ciebie. Wykorzystaj dobrze swoją uwagę w tej grze, ponieważ wróg nadchodzi z dwóch stron. Jeśli naprawdę wpadniesz w kłopoty, użyj trybu „wściekłości”, w którym możesz wystrzelić dwa razy więcej pocisków niż w trybie normalnym. Stickman Army: The Resistance to gra HTML5, w którą możesz grać zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na urządzeniach mobilnych na Poki w Twoim przeglądarka za darmo. O twórcy: Stickman Army: The Resistance został stworzony przez Playtouch. Są także twórcami innych gier Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders i Stickman Fighter.

Strona internetowa: poki.com

