Stickman Fighter: Epic Battle to epicka gra typu stickman, w której musisz walczyć z niekończącymi się falami wrogich stickmanów. Mimo że ta gra ma łatwe sterowanie, Twój czas musi być dokładnie odpowiedni, aby przejść przez wszystkie poziomy i zostać ostatecznym zwycięzcą bitwy. Udaj się na arenę i uderz jak najwięcej stickmanów, od czasu do czasu korzystając z broni, którą do ciebie wyciągniesz. Ponieważ jest to gra HTML5, możesz grać w Stickman Fighter: Epic Battle zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym w przeglądarce. Zagraj w tę grę na Poki za darmo! Sterowanie: Naciśnij w lewo - Strzałka w lewo / A Uderz w prawo - Strzałka w prawo / D O twórcy: Stickman Fighter: Epic Battle został stworzony przez Playtouch. Są także twórcami innych gier Stickman Army i Stickman Fighter. Kiedy ukończysz wszystkie poziomy w tej grze, możesz także zagrać w kontynuację Stickman Fighter: Epic Battle 2 na Poki!

Strona internetowa: poki.com

