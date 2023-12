Stickman Escape to platformowa gra logiczna, w której sterujesz dwoma przyjaciółmi-stickmanami próbującymi uciec z obiektu, w którym są zamknięci. Wszystko, co musisz zrobić, to kontrolować niebieską osobę i zebrać niebieski klucz, przejąć czerwoną osobę i złapać czerwoną klucz. Proste, prawda? Cóż, to trudniejsze niż myślisz. Są tu ochroniarze, kamery, drony, lasery, kadzie z kwasem, do których można wpaść, i wiele więcej. Są też inni więźniowie, których możesz uratować i odblokować kostiumy. W rzeczywistości możesz odblokować wiele skórek i akcesoriów, aby gra była świeża. Nie zapomnij odwiedzić Koła Szczęścia, aby przy okazji zarobić trochę darmowej gotówki. Wiemy, że masz umiejętności potrzebne do ucieczki. Go!Move – WASD lub klawisze strzałek Interakcja/Użycie – GPrzełącz znak – FOddal – ZPauza – ESCStickman Escape został stworzony przez PEGASUS. Zagraj w inną grę tej firmy na Poki: Stickman Go! Możesz grać w Stickman Escape za darmo na Poki. W Stickman Escape możesz grać na swoim komputerze.

