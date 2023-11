Stickman Army: Team Battle to gra walki z stickmanami stworzona przez Playtouch. Ta gra typu stickman to fajna gra turowa, w której w każdej turze możesz zwiększyć wielkość swojej armii, ulepszyć umiejętności swoich obecnych wojowników lub użyć dodatkowych narzędzi, aby pokonać wrogich stickmanów. Walcz z wrogą armią stickmanów i spróbuj wyeliminować ich przywódcę. Im więcej armii pokonasz, tym bardziej doświadczeni będą twoi stickmanowie i tym silniejsi będą twoi wrogowie. Ukończ grę, niszcząc wszystkie armie wroga. Stickman Army: Team Battle to gra HTML5, w którą możesz grać za darmo na Poki zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na urządzeniu mobilnym w przeglądarce. Sterowanie: Stickman Army: Team Battle to gra turowa. Kiedy nadejdzie Twoja kolej: - Użyj myszki, aby wybrać, czy chcesz 1) Zwiększ swoją armię 2) Ulepsz swoje umiejętności/broń 3) Użyj specjalnej broni - Naciśnij czerwony przycisk, aby uruchomić spinner i naciśnij go ponownie, aby zatrzymać, tak aby zobacz, jakie uaktualnienie otrzymasz. O twórcy: Stickman Army: Team Battle został stworzony przez Playtouch. Są także twórcami innych gier Stickman Army i Stickman Fighter.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Stickman Army: Team Battle. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.