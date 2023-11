Castle Defender Saga to gra symulacyjna bitwy, w której musisz pokonać bazę wroga, zanim on pokona ciebie! Ulepsz swoją wieżę, dodaj dodatkowych łuczników i korzystaj ze wzmocnień, aby zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Strategicznie wyślij swoją armię, aby przeciwstawić się wrogowi i przynieść zwycięstwo do domu! Czy możesz zostać najlepszym Obrońcą Zamku? Użyj myszki, aby ulepszać, kupować i wysyłać wrogów, aby pokonali swoich wrogów! Castle Defender Saga została stworzona przez MarketJS. Sprawdź inne ich gry casual na Poki: Idle Mining Empire, Stupid Zombies i Ludo Hero!

poki.com

