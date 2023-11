Zabij rywalizujące armie w Lordz.io! Rekrutuj żołnierzy, łuczników i barbarzyńców do swojej rosnącej załogi. W Lordzio smoki mogą chronić cię przed mnóstwem napastników. Zabijaj pobliskie jednostki i zbieraj klejnoty z pola bitwy. Możesz zostać królem w Lordz io: Online Medieval Warfare! Graj w konkurencyjne gry online z innymi graczami i przyjaciółmi. Werbuj rycerzy, żołnierzy, łuczników, magów, barbarzyńców, a nawet smoki do swojej ogromnej armii, a następnie wejdź na pole bitwy, aby walczyć z maksymalnie 20 prawdziwymi graczami z całego świata. Zbierz ogromną armię, chroń swojego pana, wzbogacaj się, pracuj nad ulepszeniami, dołączaj do drużyn, odblokowuj skórki i wiele więcej! Rekrutuj 7 unikalnych typów żołnierzy, w tym: rycerzy, łuczników, magów, barbarzyńców i smoki. Wybierz najlepszą strategię i taktykę, aby pokonać innych graczy. Strategicznie podziel swoją armię, aby poruszać się szybciej lub pokonać innych lordz.Lordz.io zostało stworzone przez Spinbota. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Lordz.io za darmo na Poki: Lordz.io

