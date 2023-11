Army Warfare to trójwymiarowa gra bitewna wykorzystująca system budowania talii. Zbieraj karty jednostek wojskowych i używaj ich na różnych arenach, aby zniszczyć bazy wroga. Wygrywanie bitew pomaga ci rozwijać się i odblokowywać nowe karty jednostek i ataki, dzięki czemu możesz poszerzać swoją kolekcję. Ułóż talie, opracuj taktykę, opracuj strategię ruchów, kontroluj potężną armię elitarnych żołnierzy i rozmieszczaj oddziały, aby raz na zawsze zburzyć wieże obronne wroga. Czy jesteś gotowy, aby wziąć udział w tym intensywnym polu bitwy? Użyj karty - Lewy przycisk myszyPrzesuń kamerę - Lewy przycisk myszy, WASD lub klawisze strzałek Zoom - przewijanie mysząArmy Warfare został stworzony przez Barnzmu. Zagraj w ich inną grę sportową na Poki: Super Star Car, Super MX - The Champion i Super Bike the Champion. Na Poki możesz grać w Army Warfare za darmo. W Army Warfare można na razie grać tylko na swoim komputerze.

