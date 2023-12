Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends to gra wieloosobowa, która pozwala walczyć z przeciwnikiem online, strzelając do swoich zamków i armii. Przed twoim zamkiem znajduje się działo, które stale oscyluje pomiędzy skrajnym lewym i prawym punktem ekranu. Twoim zadaniem jest wystrzelić z armaty w odpowiednim momencie, tak aby trafiła w nadchodzące hordy wrogów. Żołnierze automatycznie rozpoczynają atak na wrogi zamek, gdy tylko uda im się przedostać na drugą stronę, więc staraj się ich powstrzymać, zanim będą mogli przejść. Graj online przeciwko prawdziwym wrogom lub stwórz własny prywatny pokój i zaproś znajomych! Użyj spacji lub lewego przycisku myszy, aby wystrzelić kulę armatnią. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, zamiast tego dotknij ekranu palcem. Castle Fight With Friends jest tworzony przez MarketJS. Graj w inne ich zwykłe gry na Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Magnetic Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool z kumplami, piramidy Mahjong, odblokuj, Power Badminton, kalkulator prawdziwej miłości, kata, bohater Ludo, math-trivia-lite, Super Girl Story i typing Fighter. Możesz grać w Castle Fight With Friends za darmo na Poki.Castle W grę Fight With Friends można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

