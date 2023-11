Castle Blocks to gra bezczynności, w której możesz stworzyć zamek swoich marzeń w wielu różnych sceneriach średniowiecznych i fantastycznych. Wystarczy, że stworzysz pustą ramę i zaczniesz budować swoje marzenia na płótnie. Po prostu przeciągnij i upuść bloki na siatkę oraz zmieniaj położenie obiektów, aż uzyskasz obraz wspaniałego budynku, który jest domem dla wielu imperiów i dynastii. Możesz dodawać klocki inspirowane różnymi kulturami i cywilizacjami, dzięki czemu możesz tworzyć projekty tematyczne, a nawet łączyć kultury! Koniecznie zapoznaj się z różnymi sceneriami tła, które możesz zastosować. Gdy będziesz zadowolony ze swojego dzieła, możesz zapisać swój zamek jako obraz. Nie zapomnij udostępnić Castle Block swoim znajomym i pokazać sobie nawzajem zamki, które stworzyłeś.Buduj — przeciągaj i upuszczaj bloki na siatkę oraz zmieniaj położenie obiektów.Castle Blocks jest tworzony przez MarketJS. Graj w inne ich zwykłe gry na Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Magnetic Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies , Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story i Typing Fighter. Możesz grać w Castle Blocks za darmo na Poki. W Castle Blocks można grać na komputerze i telefonie komórkowym urządzeń takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Castle Blocks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.