Monster Merge to swobodne łączenie, w którym łączysz stworzenia i odblokowujesz nowsze i silniejsze potwory, które są jeszcze bardziej przerażające. Gra ma naprawdę ładny styl graficzny, będący na skrzyżowaniu strasznego i uroczego. Po prostu przeciągnij i upuść identyczne potwory, aby je połączyć i stworzyć silniejszego potwora. Za każdym razem, gdy odkryjesz nowy typ potwora, odblokujesz nową część tajemniczego zamku. Po odkryciu całego zamku odblokujesz nowy świat pełen wróżek i zupełnie inny świat z inną, bardziej kolorową atmosferą! Gra ma inne sekrety i światy do odkrycia. Nie musisz czekać do Halloween, żeby poczuć się trochę strasznie. Czy potrafisz odblokować każdy zamek i świat w tej wciągającej grze polegającej na łączeniu? Wybieraj i przesuwaj stworzenia — kliknij i przeciągnij lewym przyciskiem myszy lub palcemMonster Merge został stworzony przez Jeffa Ramosa. Zagraj w ich inną futurystyczną grę łączenia na Poki: Galactic Empire. Możesz grać w Monster Merge za darmo na Poki. W Monster Merge można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

