Smashy Duo to szybka gra zręcznościowa, w której sterujesz dwoma bohaterami walczącymi o to, by trafić jak najwięcej potworów i zombie, zanim zostaną znokautowani. Pochwal się swoimi umiejętnościami tenisowymi i pokonaj jak najwięcej zombie. Zagraj w Smashy Duo na Poki i odblokuj ulepszenia i bohaterów, aby Twoja rozgrywka była bardziej ekscytująca. Gra Smashy Duo zawiera nawet globalne tabele liderów, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak układają się Twoje umiejętności rozbijania! Zagraj w Smashy Duo za darmo w przeglądarce i baw się dobrze, niszcząc jak najwięcej futurystycznych potworów! Sterownica: Spacja – Start Klawisz strzałki w lewo – naciśnij w lewo Klawisz strzałki w prawo — naciśnij w prawo O twórcy: Smashy Duo zostało stworzone przez Big Frost Games z siedzibą w Malezji. Są także twórcami Circuroid.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Smashy Duo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.