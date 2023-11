MiniBattles to gra wieloosobowa, w której Ty i Twoi znajomi możecie rywalizować ze sobą w maksymalnie 30 minigrach. Nigdy nie będziesz się nudzić grając w MiniBattles, ponieważ każda gra jest inna i oferuje niepowtarzalną rozgrywkę. Są sporty, latanie, boks, strzelanie, gry bitewne i wiele więcej! A najlepsze jest to, że we wszystkie te gry możesz grać za pomocą tylko jednego przycisku. Śmiało, zagraj w MiniBattles ze znajomymi i pokaż im, kto jest zwycięzcą! Naciśnij odpowiedni przycisk w rogach ekranu lub użyj przypisanego do ciebie przycisku klawiatury. Akcja (Gracz 1) - C Akcja (Gracz 2) - N Akcja (Gracz 3) - Akcja Q (Gracz 4) - Akcja P (Gracz 5) - Klawisz strzałki w lewo Akcja (Gracz 6) - Klawisz strzałki w prawo MiniBattles zostało stworzone przez Shared Dreams Studio. Sprawdź ich inne gry 12 MiniBattles i MiniMissions na Poki!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji MiniBattles. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.