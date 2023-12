Totems of Tag to gra sportowa, w której grasz w zbijaka w czasie rzeczywistym sam lub z przyjaciółmi. Zasady są proste: rzucenie piłką w kogoś innego odbiera mu życie. Kiedy zabraknie ci życia, umierasz i wypadasz z gry. Zatem zwycięzcą zostaje ostatni gracz, który przetrwa. Ty i Twoi przeciwnicy zaczniecie na jednej z różnych aren, które gra ma do zaoferowania. Istnieją różne tryby gry i mapy, które możesz skonfigurować, dzięki czemu każda gra będzie świeża i inna. Dostępnych jest także wiele ulepszeń, które zmuszają Cię do samodzielnego myślenia, a unikalne typy piłek zapewniają różnorodność gier. Dzięki temu będziesz mógł opracować strategię i opracować własny styl gry. Na przykład możesz pominąć kilka ulepszeń, aż znajdziesz najbardziej przydatne. Totemy Tagu dają dużo więcej frajdy, gdy grasz ze znajomymi! Kontroluj siłę rzutu, przytrzymując wyznaczony klawisz akcji i układaj krzywą, obracając. Poruszanie się – klawisze strzałek (gracz 1), WASD (gracz 2), UHJK (gracz 3) ), FCVB (gracz 4)Shoot - Space (gracz 1), R (gracz 2), O (gracz 3), Z (gracz 4)Totems of Tag został stworzony przez Pandaqi. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Totems of Tag za darmo na Poki. W Totems of Tag można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

