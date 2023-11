Tag 2 przenosi grę w tag, którą znasz i lubisz, na zupełnie nowy poziom! Kiedy skończy się czas, a ty będziesz trzymać bombę, gra się skończy. Skacz więc przez portale, korzystaj ze sprężystych podkładek i biegnij tak szybko, jak potrafisz, aby uniknąć gracza, który to jest! Jeśli masz ochotę na prawdziwe wyzwanie, wypróbuj tryb Zombie. Jest mnóstwo biegaczy do odblokowania i codziennych zadań do wykonania, więc zawsze jest coś do zrobienia. Graj sam lub dodaj do 4 znajomych do chaotycznej zabawy! Czy potrafisz wygrać tę najlepszą grę w Tag?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Tag 2. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.